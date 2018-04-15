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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! 15 Temmuz'da nereye götürülecekti?..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! 15 Temmuz'da nereye götürülecekti?..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor.. Afrin harekatında 4200'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşanan bir olayı da ilk kez paylaştı...

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 15:01 - Güncelleme: 15-04-2018 16:02

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongre yapılan salonun önünde toplanan partililere hitap eden Erdoğan, Afrin harekatında 4200'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşanan bir olayı paylaşan Erdoğan, "15 Temmuz'da Rodos'a götürelim dediler, dedim ki hayır. Uçağa binelim nereye gideceğimizi söyleyeceğim. İstanbul'a gelirken üzerimizde F-16'lar vardı." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "İktidara gelince tüm yatırımları durduracağız" sözlerine de isim vermeden cevap verdi...

İşte Erdoğan'ın salona girmeden önceki o açıklamalarından satır başları... 

SAADET'E: GÖZÜNÜZE DİZİNİZE DURSUN... Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin?

BAY KEMAL TAPU DAĞITACAKMIŞ... Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun. Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan.

KÜLLİYEYE BİR TEK BAY KEMAL GELEMEZ... (Ankara'ya geleceğiz diyen vatandaşlara) Tabi ki gelin, orası milletin evi. Arkadaşlarım sizi bütün Külliye'de gezdirecekler. Oraya bir tek Bay Kemal gelmez. Sizlere kapımız sonuna kadar açık...

4200'E YAKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ... Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayarak, “İnlerine gireceğiz dedim. Girdik mi. SIHA’larla IHA’larla girdik, F16'larla girdik ve kuyruklarını bacaklarının arasına sokup kaçtılar. Nereye Suriye’ye kaçtılar. Fırat Kalkanı’nda yakaladık, Afrin’de yakaladık. Yerlerin altında gördünüz dimi hazırladıkları tünelleri. Oralarda vurduk. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te vurduk. Vuracağız vurmaya devam edeceğiz" dedi.

PENSİLVANYA'DAKİ SEN DE GETİRİLECEKSİN... FETÖ de kaçtı dünyanın değişik ülkelerine. Kosova’da yakaladık 6 tanesini aldık geldik. Gabon’a gittiler. Şu ana kadar 80 tanesini yurt dışından aldık geldik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpalan. Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. Biz ölürsek burada öleceğiz” açıklamalarında bulundu.

"NEREYE GİDECEĞİMİZİ UÇAKTA SÖYLEYECEĞİM"...  Erdoğan 15 Temmuz gecesi yaşananları da hatırlatarak şunları söyledi “15 Temmuz gecesi birileri güya dostluk adına ‘ben sizi buradan Rodos’a götürebilirim’ dedi. Dedik ki ‘Hayır. Bize bu topraklar ölmek yaraşır. Ben hemen uçağa geçelim nereye gideceğimiz ben söyleyeceğim’ dedim. Son anda dedim ki ‘İstanbul’a gideceğiz’. İstanbul’a geldik hamdolsun binler, on binler bizi bekliyordu. F16 helikopterler üzerimizdeydi. Ne oldu. Biz ‘Allah'tan başka galip yoktur’ dedik. Rabbime sığındık. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, 2 bini aşkın gazimiz oldu. Şehitlerimiz cennette. Rabbim bizlere de inşallah o makamı lütfetsin. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir.

Daha sonra AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

MALTEPE'YE HİÇ YAKIŞMADI... Biz böyle oran Maltepe’de beklemiyorduk. Halbuki tam tersi olmalıydı. Bu sonuç Maltepe’ye hiç yakışmadı. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzara ile karşılaşacağız. Şimdiden Mart 2019’u görüyorum.

ÖNCE BEN KUŞANACAĞIM SONRA HEP BİRLİKTE... Bizim gençliğimiz eli silahlı değil, bizim gençliğimiz eli bilgisayarlı ve o bilgisayarla beraber ilim, irfan yolunda yürüyen bir gençlik. Farkımız bu. İstanbul’un her köşesi gibi Maltepe’de cumhuriyet dönemindeki şehirleşme sıkıntılarının tamamını yaşamış bir ilçe. (Reis bizi Afrin’e götür sloganlarına karşılık) İhtiyaç olduğu anda önce ben elbiselerimi kuşanacağım, ondan sonra da haydi yürüyoruz diyeceğim.

GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTTÜYSEK... Maltepe’nin 1994’ten bu yana gelişiminin en yakın şahitlerinden biriyiz. Göreve geldiğimde İstanbul’da nüfus 7,5 milyondu. Ama şimdi 15 milyon oldu. İki kat artmış olmasına rağmen, yollar kilitlenmediyse, ulaşım akıcıysa bu yaptığımız yatırımlar sayesindedir. Marmaray’a biniyorsunuz değil mi? Binmeyenler var mıdır? Bay Kemal binmiyordur. Avrasya Tüneli’ni kullandık değil mi? Niye Avrasya Tüneli? Çünkü ecdadımız Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de dedik ki dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttüğüne göre, biz de denizin altından raylı sistemi de yaparız, otomobilleri de denizin altından yürütürüz.

CHP ÇADIRI'NDAKİ O KONUŞMA... Baktım ki seçim kampanyasıyla ilgili çadırı var. Onlara selam vermek için indim, arka tarafta ana muhalefetin çadırı var. Ben onlara da selam vereyim dedim. Çıktım bir de onlara selam verdim. Ne deseler beğenirsiniz. “Ne yaptınız ki” Oradan bir tanesi dayanamadı. Dedi ki, “Peki bu köprüye niye yavuz sultan selim köprüsü adını verdiniz” Ne olacaktı dedim? “Kendi adını verseydin” dedi. Bak dedim, sen bir defa… O Yavuz ki hicaz demiryolu için adımları attı. Onların o şanına yakışır böyle bir isimle orayı isimlendirmek bu torunlarının en büyük görevidir. Tabi bu soruyu soran mezhepçi bir yaklaşımla soruyordu. Onun yaklaşımı mezhebiydi. Biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Biz yakışan neyse onun adımlarını attık. Şurada şu mezhepten olanlar var, burada şu mezhepte olanlar var ayrımı yapmadık. Tüm milletimize bu hizmetleri götürdük. Şimdi Maltepe’nin şu mahallesinde şunlar var deyip oraya suyu götürmeyelim dedik mi? Demedik. Susuzluk almış başını gidiyordu. Doğalgaz yoktu. Hepsine doğalgazı götürdük mü? Niye? Hepsi benim vatandaşım. Biz tüm insanlara aynı nazarla bakıyoruz.

İstanbul’u İzmir’e bağlayacak otoyol projesi devam ediyor. CHP’li belediye var diye oraya biz otoyol yapmayalım dedik mi? Niye? Orada benim insanım yaşıyor. Önemli olan bu hizmetler milletimedir, ülkemedir. Bundan sonra da böyle devam edecek. Çanakkale’de CHP belediyesi, Tekirdağ’da CHP belediyesi var. Bu hizmetleri oraya götürme dedik mi? Yok. Onları da yaptık. Bizden önceki CHP iktidarında böyle hizmetler gitti mi? Hayır. Ama biz yapıyoruz. Niye? “At denize balık bilmezse halik bilir.”

İSTESELER DE İSTEMESELER DE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ... 

Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’da inşa ediyoruz. İlk etabını bu yıl sonunda hizmete açıyoruz. Ve dünyanın bir numarası, bilemediniz iki. Kanal İstanbul’un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 15 Nisan 2018 16:23 Köprüler otoyollar toplam maliyeti 75 milyar. Satılan 1500 TPO gibi büyük kuruluşlar fabrikalar kıymetli kupon araziler bedeli en az 1 trilyon dolar. 15 yıl önce devlet borcu 50 milyar dolar İmf borç 25 milyar. İmf borç sıfırlandı dış borç 890 milyar oldu. 190 milyon kredi kartlı 400 milyar borçlu. Hakikaten bu milletin gözüne dizine vurdu. Yalan yok hilafta yok. Nankör millet. Bende artık AKP ye oy vereceğim. Sizin akıllanmanız için daha ne yapsınlar.

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