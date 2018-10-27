Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin bir araya geldi

Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya devlet başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek Suriye konulu Dörtlü Zirve Vahdettin Köşkü'nde yapılıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da toplantıda hazır bulunuyor.

LİDERLER İSTANBUL'A GELDİ: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

İKİ LİDER GÖRÜŞTÜ: Erdoğan ve Merkel, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Merkel'i Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan ve Merkel, görüşme sırasında Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek, bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı. Erdoğan ve Putin, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Görüşme basına kapalı devam etti.

SON OLARAK MACRON DA GELDİ: İstanbul'a inişi sonrası zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Erdoğan görüşmesi başladı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi liderler ile bir araya geldi.

ÇÖZÜME YÖNELİK BİR ADIM: Suriye konulu dörtlü zirve, Suriye krizinde siyasi çözüme yönelik ilerleme açısından önemli bir adım olacak. Türkiye İdlib konusunda Avrupa’nın güvenliği adına da önemli bir adım atmayı başardı. Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasından bir hafta sonra gerçekleşen Erdoğan-Merkel görüşmesinin somut çıktılarından biri dörtlü zirvenin toplanacağının açıklanması oldu.

Bu aşamada Astana’nın kazanımlarının Cenevre’ye taşınması gerekecek ve Suriye’de siyasi çözüme her halükarda çok daha geniş katılımlı bir platformda ulaşılacak.

MASADA ANA GÜNDEM NE ?: Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak. Türkiye her ne kadar ABD ve Avrupa’nın YPG/PKK konusundaki tutumundan rahatsız olsa da Suriye’de siyasi çözüm konusunda söz konusu aktörler ile daha yakın bir pozisyona sahip.

İDLİB'İN ARDINDAN SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM: Zirvede İdlib dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci başlık Suriye’de siyasi çözüm. Siyasi çözüm süreci Anayasa Komisyonu ve daha dar bir ekip olması planlanan Anayasa Komitesi’nin kurulması aşamasında kilitlenmiş durumda. Dörtlü zirvenin toplanmasından birkaç gün önce 23 Ekim 2018 tarihinde Moskova’da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İstanbul’daki dörtlü zirvede de Suriye için Anayasa Komitesi’nin kurulması konusunda karar alınması siyasi çözümde ilerleme açısından önemli bir adım olacak.

BM: MEMNUNİYET DUYUYORUZ: BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılacak zirvenin Suriye için önemli olduğunu söyledi. Sözcü, BM’nin Suriye’deki sivillere yönelik insani yardım ulaştırmasının, siyasi gelişmelere bağlı olduğuna dikkati çekerek, “Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.