Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, iki liderin görüşmesinde ikili ve bölgesel konuların ele alındığını söyledi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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