Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, iki liderin görüşmesinde ikili ve bölgesel konuların ele alındığını söyledi.

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