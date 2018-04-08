Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İbrahim Tatlıses orada coştu sağolsun'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyle ilgili, "Kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk'' ifadelerini kullandı. Sanatçılarla birlikte Hatay'da karakola yaptığı ziyarete de değinen Cumhurbaşkanı, ''Sınıra gittik orada İbrahim Tatlıses sağolsun coştu'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen yıl turizmde Van adeta patlama yaptı. Ben diyorum ki Van’ın parası olanları gelin Van’da otellerin sayısını artıralım. İran cumhurbaşkanı Ankara’daydı konuştuk. Dediler ki, 'Biz Van’a turist gönderiyoruz.' 15 günde gelen turist sayısı 169 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek biz altyapımızı yaparsak evet İran’dan Van’a, Ağrı’ya, Iğdır’a çok gelecek insan var.

"İBRAHİM TATLISES ORADA COŞTU SAĞOLSUN"

Sınıra gittik Reyhanlı’ya. İbrahim Tatlıses orada coştu sağolsun. Yaylalar askerin türküsüdür. Ama orada yaylada bırakmadı. Ne dedi? 'Afrin’i dolaş da gel.' Orada da bırakmadı, “Münbiç’i dolaş da gel” dedi.

"AK PARTİ HERKESİN PARTİSİDİR"

Suriye'de okulda eğitim alması gereken çocuklara eline silah verenler bugün bunu burada yapamadılarsa sizin sayenizdedir. Bu kongre ile Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Daha çok çalışacağız. AK Parti Türkiye'nin 81 vilayetinin herkesin partisidir.

"MAZLUMLARIN AHINI DİNDİRENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Biz önce Fırat Kalkanı Harekatı ile bir adım attık. Sonra Afrin ile ilgili bir adım attık. Ne dedik, durmak yok. Burada mazlumların ahını dindirene kadar devam edeceğiz. Afrin'de şu ana kadar 4017 terörist etkisiz hale getirldi.

"CAN ALICI İKİ DARBE VURDUK"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk.

"YPG'NİN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜK"

PKK, FETÖ, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerinin safı Türkiye düşmanlarının yanıdır. Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ'ın Zeytin Dalı ile de terör örgütü YPG'nin maskesini düşürdük. PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar ederek kendisine zemin kazanmaya çalıştı. DEAŞ aziz dinimizin adını kullanarak gâvurların İslam dünyasına asırlardır vuramadığı darbeyi vurdu.

"BİZE DÜŞEN BİR OLMAKTIR"

Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. 'Şu köken bu köken; şu mezhep bu mezhep' diye geleceklerini nasıl kararttıklarını görüyorsunuz. Koskoca bir imparatorluktan elimizde kalan bu son vatan toprağının tek bir çakıl taşını bile kimseye vermeyiz. Ey benim Vanlı kardeşim. Ey 81 vilayette yaşayan vatandaşım mazisi karanlık emperyalistlerle eli kanlı teröristler ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır.

"EY BATI NEREDESİN?"

Doğu Guta'da çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Biz Afrin'de teröristler öldürünce sesin çıkıyor. Bir asır önce Çanakkale'de mağlup ederek Kurtuluş Savaşı'nın ışığını yaktıysak bugün de bunu yaparız. Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok.

"MESELE VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Ülkemizde halen kimin ne sorunu varsa ileride kimin ne sorunu çıkacaksa mücadele etmek bizim en başta gelen görevidir. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemdeki hassasiyetlerimizde demokrasi ve özgürlük yolculuğumuz birbirinin alternatifi değil tam tersine tamamlayıcısıdır. Türkiye’nin şu anda verdiği mücadele öyle bir mücadele ki, sonuçta ortaya çıkacak kâra da zarara da bütün bölgeler aynı derecede ortaktır. Kazanırsak hep birlikte kazanacağız kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyoruz."