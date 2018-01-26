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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Erdoğan'ın, Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve diğer askeri yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 18:30 - Güncelleme: 26-01-2018 00:33

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Erdoğan, askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekerken "Harekat netice alıncaya kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte dün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de eşlik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da harekatla ilgili daha detaylı bilgiler aldığı toplantı esnasında, video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığındaki harekat merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla yaptığı hitapta da Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin terörden temizlenmesinin Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini de hızlandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da bulunduğu esnada Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığıyla da video konferansla bağlanmak suretiyle söz konusu üsler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırındaCumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırındaCumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırındaCumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırındaHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2018 00:06 Helal olsun büyük devlet adamı budur Aldıgı kararın ve ordusunun sonuna kadar arkasında Fetocu vatan haini kekler, FEToyu ve YD yi koruyan hainler sonunuz geldi.Türkiye düşmanı alçaklar sonunuz geldi kahrolsun FETO, PYD, PKK ve destekçileri

    CEVAP YAZ 56 4
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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