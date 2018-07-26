Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentine geldi.

Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.