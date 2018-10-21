Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlik istikbalimizin teminatıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

2002'den bu yana gerçekleştirilen reformlarla 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek altyapıyı kurduklarını anlatan Erdoğan ''Bizim ve bizden sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı engeller gençlerimiz önünde durmuyor. Yeni bir dönemin arefesindeyiz; bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir''dedi. Erdoğan açıklamalarından başlıklar şu şekilde; 

YENİ BİR DÖNEMİN AREFESİNDEYİZ: 2002'den bu yana gerçekleştirdiğimiz reformlarla 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek gençlerimiz için altyapıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Bizim ve bizden sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı engeller gençlerimiz önünde durmuyor. Yeni bir dönemin arefesindeyiz; bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealini pratiğe dökmedir. Bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Biz kendimizle beraber mazlum ve mağdurların barış içerisinde yaşadığı küresel bir sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.

'500 LİRA BURS VERMEYE BAŞLIYORUZ': Gençlik, istikbalimizin teminatıdır. Gençlerini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir.Son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın, onları yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar pek çok yatırımı hayata geçirdik. Üniversite sayısını 206'ya çıkardık. 16 yıl evvel burs kredi olarak aylık sadece 45 lira alan bir öğrencimize 500 lira vermeye başlıyoruz.

'SON 16 YILDA KAYBEDENLER SADECE...': Darbe dönemlerinin baskıcı, faşist anlayışını rafa kaldırdık. Utanç sahnelerine son verdik. Vesayetçi zihniyetin esiri olmaktan kurtardık. Kılık kıyafetten horlanmadığı bir özgürlük atmosferini hakim kıldık. Bu süreçte sadece kendimize değil, bizimle aynı dünya görüşünü paylaşsın, paylaşmasın herkese hizmet etme gayreti güttük. Bize yapılanları başkasına yapmadık. Son 16 yılda hareket alanı daralanlar sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Son 16 yılda kaybedenler hiçbir riske girmeden para kazanmaya çalışan asalaklar olmuştur. Bir avuç seçkin olmuştur. Bunlar dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır.

'CHP'NİN TARİHİNİ İYİ BİLİRİZ': Ana muhalefetin başı İngiltere'de Türkiye'deki Suriyelileri tekrar göndereceğiz diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibi almayan söyleyebilir. Ensar ile muhacir nedir bu bilmez. Bunlarda böyle bir kavram yok. Bunlar her zaman zulümle iç içe olmuş. CHP'nin tarihini iyi biliriz. Onların yakın siyasi tarihimizde Adnan Menderes'i arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini iyi biliriz. Onlar bundan zevk duyanlardır. Onlar Ankara'dan-İstanbul'a teröristlerle yürüyebilirler. Biz rahmetle yürümeye devam edeceğiz. Bay Kemal sen onlarla yürümeye devam et, biz mazlumlarla yürümeye devam edeceğiz.  Çocukların güvende olmadığı bir dünyada hiç kimse güvende değildir. Gençlerin terör, uyuşturucu veya ahlaksızlık batağında can verdiği dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz.

  • Güncel 21 Ekim 2018 14:36
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