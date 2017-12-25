Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek Afrika kıtasının olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle gelecek, bu asrın sonunu bulmadan Afrika kıtasının olacaktır. Yeter ki dik duralım, yeter ki eğilmeyelim. Kudüs meselesinde eğilmediğimiz gibi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Üniversitesi'nde fahri doktora takdim töreninde yaptığı konuşmada İsrail ve ABD'ye çok sert mesajlar yolladı. Erdoğan'ın konuşmasının salonda bulunanlar tarafından sıklıkla alkış ve sloganlarla kesilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kardeşlerim, Sudan halkının bize olan muhabbetini görünce kendimizi kendi vatanımızda hissediyoruz.

Şu anda karşımda çok farklı bir topluluk görüyorum. Sizler seçilmiş birer topluluksunuz. İnsanlar içinden seçilmiş ümmetsiniz. Ne mutlu sizlere. Kardeşlerim, Sudanlı kardeşlerimin muhabbeti karşısında kendimizi Ankara'da İstanbul'da ülkemizde hissediyoruz. Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden biri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek büyük bir onur.

"SEVAKİN ADASI'NI BU HALDE GÖRMEK BİZLERİ ÜZDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Resmi temasların yanı sıra iş forumundan, Port Sudan ziyaretine kadar Sudan toplumunun her kesimiyle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanına özellikle rica ettim. Port Sudan'a, oradan adaya geçtik. Orada TİKA'nın yaptığı malum Hanefi ve Şafii Camilerinin restorasyonu var.

"RESTORE ETMEK BİZE NASİP OLDU"

'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.' dedim. Çünkü Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim."

''BİZ HEP DİK DURDUK''

İnanıyorum ki haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Bu ambargolardan dolayı Sudanlı kardeşlerim çok sıkıntı çekti. Uygulanan haksız yaptırımlar Sudan'ın istikbalinden seneler çaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz hep dik durduk. Biz Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğilmekten başka hiç bir beşeri gücün önünde eğilmedik.

Bu yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik, ediyoruz. Sudan halkını cezalandıran yaptırımların artık hiç bir makul gerekçesi kalmamıştır. İmkanlarımızı Sudan halkı için seferber ettik. Sudan'ın hem bölgesinde hem de uluslararası alanda hak ettiği konuma geleceğine ben inanıyorum.

''İSRAİL DEVLET TERÖRÜ UYGULAMIYOR MU?''



DEAŞ ve PYD'de olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. Modern sömürgeciler için tek değer elmas, altın ve petroldür.

Bir çok Müslüman ülke sancılı ve sıkıntılı dönemlerden geçiyor. İsrail devlet terörü uygulamıyor mu? Onunla birlikte hareket edenler, devlet terörü uygulamıyor mu? Cüneydi'yi gözlerini bağlayarak adeta kuşatan İsrail askeri devlet terörü uygulamıyor mu? Bunları biz görüyoruz da Batı dünyası görmüyor mu? Görüyor da neden sessiz kalıyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır Onlar için mesele insan tabiat çevre değil, onlar için tek mesele çıkardır, paradır, menfaattir.

ON BİNLERCE ÇOCUK ÖLÜYOR

Bunun anlamını en iyi Afrika kıtası bilir. Kendi topraklarında köle gibi çalıştırılan, buradan başka kıtalara görütülen Afrikalı kardeşlerimiz sömürünün ne olduğunu bizden daha iyi bilir.

Üretimi basit ilaçlara ulaşamadıkları için 10 binlerce çocuk hayatını kaybediyor. Ziyaret ettiğimiz bir çok ülkede bu gerçeğe kendimiz de şahit oluyoruz. Bu iç karatıcı tablo karşısında biz biliyoruz ki, mazlumların ahı asla yerde kalmaz.

''İSLAM DÜNYASI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Amerikan yönetimin Kudüs kararı karşısında tüm Müslümanların sergilediği uhuvved gerçekten kırılma noktası olmuştur. Aklı selim Hıristiyanlar da Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekmesine izin vermedi. Konuyu BMGK'ye taşıdık. Amerika'nın vetosu nedeniyle karar çıkmadı. Akabinde BM Genel Kurulu'nda Amerika yanında sadece 8 ülkeyi buldu. Onlar da nüfusü 15 bin, 30 bin olan ülkecikler. 128 ülkenin liderlerine şahsım ve İslam dünyası adına teşekkür ediyorum. Müslümanlar olarak birbirimize daha çok kenetleneceğimize inanıyorum.

ÜNİVERSİTE İÇİN TALİMAT VERİLECEK

Eğitim öğretim kurumlarımıza, üniversitelerimize çok büyük sorumluluk düştüğünün farkında olmalıyız. Hartum'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 800'e yakın öğrenci Türkçe öğreniyor. Sudan-Türkiye Üniversitesi kurulması için döner dönmez talimatları vereceğiz. YÖK çalışmasını başlatacak, adımlarımızı atacağız."