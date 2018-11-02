Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gidiyor! Gündemde neler var?..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren 'Ateşkes Günü'nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te anma törenleri düzenlenecek.

TRUMP VE PUTİN'DE GELİYOR... Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Törenlere ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK... Ziyaretinde ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın, ziyareti sırasında Trump ve Fransa Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.