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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in bugün serbest bıraktığı Ahed Tamimi’yi (17) telefonla aradı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 18:06 - Güncelleme: 29-07-2018 18:06

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi'yi ’yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamimi’nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahed’in yanında annesi Neriman Tamimi’nin de olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tamimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Temmuz 2018 18:14 Bir Rabıa'sı daha oldu!____________________ .Başparmağını avucunun içine yapışmış gibi yap... Dört parmak havada...Salla...

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