Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi'yi ’yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamimi’nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahed’in yanında annesi Neriman Tamimi’nin de olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tamimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN