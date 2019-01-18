Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.
Dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say'ın bu akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserine sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.
Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.
Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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