Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri boşuna heveslenmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Çevre Yolu açılış töreninde halka hitap ediyor. Dolarla ilgili çağrı yapan Erdoğan'dan 'Doları olan bozdursun' dedi.

'Dolar bizim yollarımızı kesemez.'' diyen Erdoğan şunları söyledi:

-''Yastığının altında doları olan varsa gitsin bozdursun. Doları altını olan varsa gelin yerli parayla değiştirelim, milletçe bunlara yanıt verelim. Bizim bu birliğimiz beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacak.''

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

-Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır.

-Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e.

-Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Haramzadelere en iyi cevap daha çok çalışmak. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanlarını üretim yolunda, ihracat yolunda istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Bu oyunu hep birlikte bozalım.

-TBMM'nin savaş uçakları ile bombalanması ne ise kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Ekonomi tetikçilere teslim olmayacağız. Hiç kimsenin gözü kurda olmasın. Herkesin büyük fotoğrafa bakmasını istiyorum. 81 ilimizin her birinin kalkınmasını bizzat Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapacağız.