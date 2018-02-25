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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esed ile bir araya gelelim' diyen zavallılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esed ile bir araya gelelim' diyen zavallılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım 2019'da Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 17:34 - Güncelleme: 25-02-2018 00:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, kongrede yaptığı açıklamada, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1951'e yükseldiğini söyledi. İttifakla ilgili ise: ''Kasım 2019'da Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1951'e ulaştığını bildirdi. 

HESAP SORACAĞIZ

Erdoğan "Bizler, onların (şehitlerin) emanetlerine gözümüz gibi bakacak, bu vatanı ite kopuğa kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını döken alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız."

''İTTİFAKLA YENİ DÖNEMİN...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun bir ittifakın temellerini attık ve bu ittifak artık Meclise gönderildi. Bununla birlikte önümüzde 2019, bizim için bir ittifak yılı olacak. Temennim şudur, ya Rab, bu birlikteliğimizi daim eyle. Bu birlikteliğimizi inşallah güçlenerek ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eyle. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu da iyi görsünler, iyi anlasınlar. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye yeni bir dönemin tohumlarını atıyor.

Ülke genelinde, başta Sayın Bahçeli olmak üzere, bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda, hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji, siyasette inşallah ülkemizde bir örnek olacaktır. İlk olacağı gibi de ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır."

''ESED İLE BİR ARAYA GELELİM DİYEN ZAVALLILAR''

Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de, tüm dünyanın gözü önünde 1 milyon kardeşimiz devlet terörünün kurbanı oldu. Hala 'Esed ile bir araya gelelim' diyen zavallılar var. 'Esed ile bu işi toparlayalım' diyen zavallılar var. Yahu, 1 milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz, neyi ayağa kaldıracaksınız?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanıı Erdoğan, "Günlerdir Doğu Guta'da devam eden vahşete şöyle ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü, duydunuz mu? 'Sivil sivil sivil' diyorlar. Peki, kardeşim Doğu Guta'da öldürülenler ney, asker mi?" dedi.

BİR MİLYON KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan "Tutturmuşlar bir şey, 'Kimyasal silah kullananlara gereğini yapalım.' Arkadaş, kimyasal silah kullanırken bin kişi, bin 500 kişi ölüyor. Peki, konvansiyonel silah kullanmayı bir kenara niye atıyorsun? Bu bir milyon, bu konvansiyonel silahlarla öldürüldü, varil bombalarıyla öldürüldü, tanklarla, toplarla öldürüldü. Bir milyon. Önemli olan sebep midir, yoksa netice midir? Sen neticeye bak. Konvansiyonel silahla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayrimeşru. Böyle sapıklık olur mu?" diye konuştu.

EN BÜYÜK ENGEL TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Şu gerçeğe her gün yeniden şahit oluyoruz, tıpkı bir asır önce olduğu gibi bölgemiz yeniden belli güçlerin rant ve çıkar kavgasına kurban edilmek isteniyor. Petrol kokusu almış emperyalistler, bunlar tarafından coğrafyamızın sınırları kan ve yeniden gözyaşlarıyla çizilmeye çalışılıyor ancak bu kanlı planlarının önündeki en büyük engel yüz yıl öncesinde olduğu gibi yine Türkiye." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 25 Şubat 2018 01:50 MHP'den 4,5 ayda 14 bin üyenin istifa ettiği, İyi Parti'nin üye sayısının 50 bini bulduğu açıklandı.

    CEVAP YAZ 16 1
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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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