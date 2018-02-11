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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük ihanet bu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük ihanet bu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Abdülhamid'e yönelik karalamalara tepki göstererek, " Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamit. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 20:30 - Güncelleme: 11-02-2018 00:29

"Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Abdülhamit'e yönelik karalama kampanyalarına tepki göstererek, "Dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru olarak kendi dönemine damgasını vurmuş olan Sultan Abdülhamid ne yazık ki ülkemizde karalanmaya çalışılmıştır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıt dönemleri olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamit." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Her biri kendi alanlarının zirvesi olan hocalarımız konuşmaları ile ufkumuzu açtılar. Diplomasiden, Kudüs meselesine, Sultan'ın kişisel özelliklerinden sürgün yıllarına kadar Sultan Abdülhamit'e ışık tuttular. Bu anma merasiminin önümüzdeki süreçte derinlikli ve kapsamlı çalışmalara ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

SULTAN ABDÜLHAMİT YILLARCA KARALANMAYA ÇALIŞILDI

İlber Ortaylı hocamızın ifadesi ile dünyanın son evrensel imparatoru olarak kendi damgasını vuran Sultan Abdülhamit ülkemizde yıllarca görmezden gelinmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. Bu ülkenin çoğu aydının gözünde kendisi sözüm ona 33 yıllık istibdat rejiminin başıdır. Sultanın hakkını teslim edecek bir kaç tespit bile sizi bu insanların gözünde Cumhuriyet düşmanı yapabilir. Sultana yönelik bu bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde devam ettiğini görüyoruz.

YAPILABİLECEK EN BÜYÜK İHANET BU

Birileri inatla bizi köklerimizden ayırmaya gayret ediyor. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten itibaren başlatmaya çalışıyor. Tarih bir millerin sadece mazisi değil istikbalinin de pusulasıdır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıt dönemleri olarak görmekten vazgeçmeliyiz.

OSMANLI'NIN CUMHURİYET İLE BARIŞMASIDIR ABDÜLHAMİT

Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamit.Aleyhindeki onca kampanyaya rağmen Abdülhamid Han milletimizin yüce hafızasında Ulu Hakan olarak kalmıştır. Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han’ı rahmetle yad ediyorum. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ecemnur 11 Şubat 2018 01:00 Fatihten Sultan Mehmetten başka cihan imparatoru tanımam kusura bakılmasın...Osmanlıdan 500 sene ilerideymiş nur içinde yatsın.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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