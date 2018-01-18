Cumhurbaşkanı Erdoğan Cüneydi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Fevzi El-Cüneydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınan 15 yaşındaki Cuneydi İstanbul'un ardından dün Ankara'ya geldi.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasında, Cuneydi'nin fotoğrafı "Yılın Haber Fotoğrafı" seçilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuneydi'nin ziyareti sırasında o fotoğrafları gösterdi.Kabulde Başbakan Binali Yıldırım da bulundu.