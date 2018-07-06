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Erdoğan'dan partisine ayar! Millet şamar oğlanı değil

Erdoğan'dan partisine ayar! Millet şamar oğlanı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yaptığı konuşmasında partilileri uyardı. Cumhurbaşkanı, bazı belediye başkanı ve vekillerin vatandaşa tevazu ile davranmadığını söyledi ve seçimlerden AK Parti'nin bu yüzden oy kaybettiğini ifade etti. Millet şamar oğlanı değil dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 11:24 - Güncelleme: 06-07-2018 12:01

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaşımızın her birine şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu seçimler, yeni yönetim sistemimizin miladıdır.

CHP, kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Bugün de CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler, Meclis'te milletvekili olarak yerini alacak. Devletini seven her CHP'li vatandaşımızı bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz.

16 Nisan ve 24 Haziran'da demokrasiyi sadece canımızla kanımızla gerçekleştirmediğimizi sandıkta da gösterdik.  Bu seçimlerle yeni yönetim sistemini hayata geçirdik, yeniden hayırlı olsun. Pazartesi inşallah yemine derek görevi başlıyoruz. Pazartesi günü yayınlayacağımız kararname ile bakanlıkları kuruyor ve kabinemzi açıklıyoruz. Elbette bu sistemin ourması belli bir zaman alacaktır. İlk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, genel müdürler düzeyine kadar çalışarak bir noktaya kadar getirdik. Uygulamadaki eksiklik, aksaklıkları tespit ettikçe güçlendirmeler yapıp, güncelleyeceğiz. Sistem içinde yeri gelecek kanun değişikliği, yeri gelecek Anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacağız."

"Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimleri arasındaki oy farkını çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin sonuçlarının üzerinde uzun uzun durması gerekiyor. Biz sadece seçimlerden galip çıkmakla övünecek bir parti değiliz. AK Parti'nin 2023 hedefleri için çok daha büyük seçim sonuçlarına ihtiyaç vardır. Meclis'te güçlü olmamız gerekiyor. Biz 16 yıldır ülkemizi kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları sürdürmeliyiz. Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz."

"Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz. Milletimize mesajımızı orada vereceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 11:58 Senin 52% aldigin asli 47% istersen bir düsün, Neden OHAL vardi, neden Sandiklar oldugu yerde acilmadi, sonra Demokrasi ,sonra Kazandiniz..hadi be

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