Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu gazetecilerin karşısına çıktı.

Toplantıda çok güzel bir sohbetin gerçekleştiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, İstanbul'un mimarisinin yatay olması noktasında mutabık kaldıklarını söyledi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul'la ilgili çok güzel anektodlar dinlediğini kaydederek, kendisinin tavsiye ve görüşlülerini aldığını söyledi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı'nın oyuna talip olduğunu söylediğini ve kendisinin de tebessüm ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet etti. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.

  • Siyaset 11 Ocak 2019 09:50
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'nu kabul etti videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro