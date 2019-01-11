Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu gazetecilerin karşısına çıktı.

Toplantıda çok güzel bir sohbetin gerçekleştiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, İstanbul'un mimarisinin yatay olması noktasında mutabık kaldıklarını söyledi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul'la ilgili çok güzel anektodlar dinlediğini kaydederek, kendisinin tavsiye ve görüşlülerini aldığını söyledi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı'nın oyuna talip olduğunu söylediğini ve kendisinin de tebessüm ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet etti. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.