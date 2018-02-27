Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

Erdoğan ve Bensalah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Bensalah, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bensalah törenin ardından bir süre görüştü.