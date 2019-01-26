Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Selami coşgun 26 Ocak 2019 16:17 ha birinizde sorun be kardeşim 2000 sonrası emeklilerin maaşı ne zaman adam gibi hesaplanacak. 2000 öncesi emeklilerle aramızda neredeyse 750tl fark oldu. Yazıktır 6.5 milyon insanı ve bunların ailelerini neden adam yerine koymazlar.