Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında milliyetvetilleri ve partililere hitap ediyor:

Büyükşehir il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 il kalmıştı bunlardan 4’ünde Cumhur ittifakı kapsamında MHP’nin adayını destekleyeceğiz. Geriye kalan iki ilden Aydın adayımızı Mustafa Savaş olarak ilan ettik Muğla il adayımızı da önümüzdeki Pazar günü açıklayacağız.

Biz bugüne kadar egosunun değil davasının peşinde giden gönül erleriyle yol yürüdük. Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız da. Mesele sen ben kavgası değil.

Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart seçimleri öncesi de çok hazin birliktelikler ortaya çıkmaya başladı. Cumhur ittifakını önce milletin gönlüne sonra seçimlere taşıdık.