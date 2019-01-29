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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim İşleri Başkanlığı Toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalar yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 14:22 - Güncelleme: 29-01-2019 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim İşleri Başkanlığı Toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalar yapıyor. Erdoğan, ''CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan milli iradeye saygı duymamıştır. Milletimiz hiçbir hakkı gibi iradesini sandığa yansıtma hakkında da kolay almamıştır. CHP vatandaşlarıyla yoldaşlarıyla birlikte Cumhur İttifak'ına karşı bir ittifak oluşturdu. Başarılı olamayacaklar.'' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...
- "Siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Zaman zaman anlattığım benim meşhur Arslanköy örneği vardır. CHP 1946 seçimlerini; tabi burada genç kardeşlerim bunu bilmezler. Ama CHP'yi tanımak için anlamak için Arslanköyü de iyi tanımak, kadınlarını iyi tanımak anlamak gerekir. CHP 1946 seçimlerini açık oy / gizli tasnif usulüyle kazandıktan sonra yetinmemiş bu defa gözünü 1947'deki muhtarlık seçimlerine gitmiştir.

- Mersin'e bağlı Arslanköy ahalisi, CHP'nin dayattığı zalim muhtarı değil kendilerinin desteklediği Demokrat Partili adayı seçmek için dört gözle sandığı beklemektedir. Seçim sandığı gelir ama halk evine konan sandıkta demokrat partili adaya oy vereceği bilinenler yaklaştırılmaz. Sandıkköy odasına götürülür. Ahali oyunu verir, akşam sandık kapanır. Sandığın başındaki görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce 'hastalandım' diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak ve sandığı karakola götürmek ister.

- Bunun üzerine Arslanköy'ün kadınları sandığın başka yere götürülmesine izin vermez. Müsaade etmeyen bu kahraman kadınlar, Torosların o soğuğunda sabaha kadar jandarmayla birlikte sandığı beklerler. Ertesi günkü sayımda Demokrat Partili muhtar adayı 10 kat farkla kazanır. İl valisi seçimin yenilenmesine karar verir.

- CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan milli iradeye saygı duymamıştır. Milletimiz hiçbir hakkı gibi iradesini sandığa yansıtma hakkında da kolay almamıştır. CHP vatandaşlarıyla yoldaşlarıyla birlikte Cumhur İttifak'ına karşı bir ittifak oluşturdu. Başarılı olamayacaklar. Partimizi temsil eden sandık kurulu üyelerimiz oy verme işleminden  en az bir saat önce görev yerinde olmalıdır.

- İşi hafife almayacağız, dikkatli olmalı hiçbir sadığı boş bırakmamalıyız.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 14:35 ses ayarlarını kapadın da dolar duymasın yoksa yine çıkacak .bozuk seslerden ürkerse yine şahlanır.

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