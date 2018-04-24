Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bülent Arınç görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Bülent Arınç ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ne gelen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim" dedi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Aktif siyaseti bıraktım, güzel ve olumlu bir görüşme oldu, görüşmeler devam edecek. Her konuyu görüştük" dedi.