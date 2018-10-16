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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkemiz için bir fırsat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkemiz için bir fırsat

Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Romanya'nın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra yaptığı işbirliğini unutmadıklarını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 22:36 - Güncelleme: 16-10-2018 00:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olmasını, bir fırsat olarak gördüklerini belirterek bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila dün akşam ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir. Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük. İşbirliğini geliştirme konusunu ele aldık.

FETÖ DAYANIŞMASINI UNUTMAYACAĞIZ

Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar. Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. 15 binden fazla Türk firması Romanya'da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. İş adamlarımızın Romanya’daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız."

DANCİLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Bugünkü diyaloğumuz çok farklı. Stratejik ortaklığımızı ele aldık. Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliği yüksek seviyede bulunmaktadır. Hem ikili hem de bölgesel alanda çok geniş alanda işbirliği alanında işbirliğimiz bulunuyor. İşbirliğimiz devamlı artıyor.

Diyaloğumuz açık. İsteğimiz, diyaloğumuzu ve işbirliğine devam etmektir. Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz. Göçmen konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz."

Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla'yı kabul ettiErdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla'yı kabul ettiErdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla'yı kabul ettiErdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla'yı kabul ettiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 23:52 Bizde seni unutmicaz insallah, bi o firsati versen

    CEVAP YAZ 1 3
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