Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Siviller vuruluyor" kara propagandasına ilişkin, "Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

Bizim sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da niçin bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir. Korkaklar ülkesi değildir.

Biz 81 milyonla tek milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi.