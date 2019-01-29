Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörünün önde gelen temsilcilerini Beştepe'de ağırladı. Görüşmede Mars Entertainment Group ile yaşanan 'mısır' krizi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de sinema ve dizi sektöründen birçok ünlü isimle bir araya geldi. Mars Entertainment Group ile yapımcıların arasındaki gerilimin çözülmesi planlanan bu görüşmeden ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Görüşmeye katılan isimlerle tek tek selamlaşan Erdoğan, herkesle ayrı ayrı sohbet etti.

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti

Beştepe'de gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Sektörden oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerin hazır bulunduğu toplantıda, sinema sektörünün sorunlarının konuşulduğu öğrenildi.

218
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı. İşte Beştepe'ye katılan isimler ve o anlardan kareler...

318
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti

Cemal Okan
Muzaffer Yıldırım
Şahan Gökbakar

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro