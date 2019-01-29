Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de sinema ve dizi sektöründen birçok ünlü isimle bir araya geldi. Mars Entertainment Group ile yapımcıların arasındaki gerilimin çözülmesi planlanan bu görüşmeden ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Görüşmeye katılan isimlerle tek tek selamlaşan Erdoğan, herkesle ayrı ayrı sohbet etti.

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