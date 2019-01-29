Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de sinema ve dizi sektöründen birçok ünlü isimle bir araya geldi. Mars Entertainment Group ile yapımcıların arasındaki gerilimin çözülmesi planlanan bu görüşmeden ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Görüşmeye katılan isimlerle tek tek selamlaşan Erdoğan, herkesle ayrı ayrı sohbet etti.
Beştepe'de gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Sektörden oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerin hazır bulunduğu toplantıda, sinema sektörünün sorunlarının konuşulduğu öğrenildi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER