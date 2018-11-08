Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Murat Kurum'a dönüp böyle uyardı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

SIFIR ATIK PROJESİ ''Sıfır Atık Projesi gibi çalışmalar hakkında da sizlere bilgi verilecek. Sıfır Atık Projesi olayını da bir vakfa indirgeyerek ülke genelinde böyle bir güçlü sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin.

BİZE BOŞA VAKİT GEÇİRMEK HARAMDIR Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart mahalli idari seçimlerden de sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

DİKEY MİMARI YOK YATAY MİMARİ Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari... Önce mescit sonra sosyal donatı alanları onun ardından da oralarda çevrecilik yeşillendirme onun ardında oralarda inşalara devam edeceğiz.