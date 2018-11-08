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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Murat Kurum'a dönüp böyle uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Murat Kurum'a dönüp böyle uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, yatay mimariye dikkat çekerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a seslendi, "Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari..." ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 14:23 - Güncelleme: 08-11-2018 14:43

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

SIFIR ATIK PROJESİ
''Sıfır Atık Projesi gibi çalışmalar hakkında da sizlere bilgi verilecek. Sıfır Atık Projesi olayını da bir vakfa indirgeyerek ülke genelinde böyle bir güçlü sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin.

BİZE BOŞA VAKİT GEÇİRMEK HARAMDIR
Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart mahalli idari seçimlerden de sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

DİKEY MİMARI YOK YATAY MİMARİ
Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari... Önce mescit sonra sosyal donatı alanları onun ardından da oralarda çevrecilik yeşillendirme onun ardında oralarda inşalara devam edeceğiz.

EN BÜYÜK KAYBIMIZ
Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız, en büyük kaybımızdır.

Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin ihtiyaçları belirliyor. İcraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin öncelikleri belirliyor. TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşaa ederek özel sektöre de örnek oluşturan bir şehircilik hamlesi başlattık.

SIKINTILI YERLERİN YARISI İMAR BARIŞI'NDAN FAYDALANACAK
53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. Sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatler geliştirdik. İktidarlarımız döneminde bakın bu çok önemli... 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ
31 Mart seçimleri hem genelde hem de yerelde yapılan hizmetleri vatandaşımıza anlatmak için önemli fırsattır.

SENİN İŞİN DEĞİL
Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Şimdi kalkmış okul yapmaktan bahsediyor. Git, bu senin işin değil ya. Bay Kemal sizin bu noktada yüreğiniz yok. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal diyin.

MİLLET KIRAATHANESİ DEDİM ONLAR KUMARHANE ANLADILAR
Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathanelerimizi koyalım. Oralarda çayını simitini kek hepsi olsun. Millet kıraathanesi dedim onlar kumarhane anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara zikir fikir meselesi.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • realist 08 Kasım 2018 15:47 ibb başkanı olduğu 1994'ten bu yana yeni mi aklına gelmiş dikey mimariye özen göstermek. zaten iş işten geçti istanbulu bitirdiniz, kendiniz de söylediniz zaten istanbul'a ihanet ettik diye. bırak bu işleri halkın gözüne girme çabaları, prim kokan hareketler...

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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