Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ,3Yarın Bahçeli ile görüşeceğim. Bahçeli ile görüşerek gerekli adımları atacağız." dedi. Erdoğan, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MECLİS BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜLECEK TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının resmileşmesinin ardından istifa etme kararına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konudaki yol haritasını, bir boyutuyla Meclis Başkanı Yıldırım'ın ifade ettiğini belirtti.

Erdoğan, söz konusu sürecin başlamasıyla ilgili olarak, daha sonra yapılması gereken ne ise partisi, grubu olarak muhakkak yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine" ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda paylaşamayız." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajın hatırlatılmasının ardından, Çipras'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "O mesajlar güzel. Siz de o mesajları soğutmayın. O sıcak mesajlar yine öyle kalsın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 19 Şubat öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna karşılık ise, "Büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak." dedi.

  • Siyaset 05 Şubat 2019 15:54
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • darbeli matkap 05 Şubat 2019 16:43 yok denecek kadar az oy alan bir parti lideri ile ne görüşülebilir biri beni aydınlatabilir mi acaba ?

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