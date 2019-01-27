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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan ilçe adaylarını tek tek tanıttı. Antalya'da 4 ilçe Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 15:39 - Güncelleme: 27-01-2019 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya aday tanıtım toplantısında konuştu. Antalya'da AK Parti'nin Büyükşehir adayı mevcut başkanı Menderes Türel olurken 4 ilçede Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı. İşte AK Parti ve MHP'nin Antayla ilçe adayları:

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Halil Şahin

Demre: Süleyman Topçu

Döşemealtı: Emre Afacan

Elmalı: Ümit Öztekin

GaziPaşa: Adil Çelik

Gündoğmuş: Mehmet Özeren

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat: Hasan Öz

Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç

Serik: Enver Aputkan

Alanya: Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)

Kemer: Yusuf Üras  (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek  (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)

Finike: Nail Dülgeroğlu  (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Bağımsız Görüş 27 Ocak 2019 16:32 Anayasamızın 103. maddesine göre andiçerken; "... üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim." diyen ve 104. madde gereği ise; "Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil etmesi gereken sayın CB; bir siyasi partinin toplantısında konuşurken diğer partilerden "zillet ve illet ittifakı" diye bahsediyor. Yorum yok.

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