Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya adaylarını tanıttı

Bağımsız Görüş 27 Ocak 2019 16:32 Anayasamızın 103. maddesine göre andiçerken; "... üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim." diyen ve 104. madde gereği ise; "Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil etmesi gereken sayın CB; bir siyasi partinin toplantısında konuşurken diğer partilerden "zillet ve illet ittifakı" diye bahsediyor. Yorum yok.