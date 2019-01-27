Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya aday tanıtım toplantısında konuştu. Antalya'da AK Parti'nin Büyükşehir adayı mevcut başkanı Menderes Türel olurken 4 ilçede Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı. İşte AK Parti ve MHP'nin Antayla ilçe adayları:
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topçu
Döşemealtı: Emre Afacan
Elmalı: Ümit Öztekin
GaziPaşa: Adil Çelik
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç
Serik: Enver Aputkan
Alanya: Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)
Kemer: Yusuf Üras (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)
Finike: Nail Dülgeroğlu (Cumhur İttifakı kapsamında MHP)
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