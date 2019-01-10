Cumhurbaşkanı Erdoğan Amir Ateş'ten şarkı isteyince...

Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş, Beştepe'de törenden önce konseri verdi. Ateş, sahneden inmek üzereyken Erdoğan'ın isteğini üzerine bir parça daha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amir Ateş'ten şarkı isteyince...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasından önce sahne alan Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı ünlü bestekâr Amir Ateş sahnede ''Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın'' adlı şarkıyı söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amir Ateş'ten şarkı isteyince...

Türk sanat musikisinden bazı parçalar söyleyen Ateş, konserini bitirdikten sonra sahneden inmek istedi. Bu sırada arayan giren Erdoğan, usta sanatçıdan bir parça daha okumasını istedi. Erdoğan'ın bu isteği kırmayan usta sanatçı, bir parça okudu. Konserini bitirdikten sonra Erdoğan, Ateş'e teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amir Ateş'ten şarkı isteyince...

Daha sonra Erdoğan'ın yanına gelen Ateş Erdoğan'ın elini öpmek istedi ancak Erdoğan buna izin vermedi.

İŞTE O ANLAR...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amir Ateş'ten şarkı isteyince...

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