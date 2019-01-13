Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Sakarya belediye başkan adaylarını açıkladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce olurken, Taraklı ilçesinde ise MHP'li İbrahim Pilavcı aday gösterildi.
Tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.
Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.
İL BAŞKANI VE İLÇE BAŞKANLARI ADAY OLDU: AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.
TARAKLI'DA ADAY GÖSTERİLMEDİ: AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:
Adapazarı: Mutlu Işıksu
Akyazı: Bilal Soykan
Arifiye: İsmail Karakullukçu
Erenler: Fevzi Kılıç
Ferizli: İsmail Gündoğdu
Geyve: Murat Kaya
Hendek: Ali Kemal Sofu
Karapürçek: Orhan Yıldırım
Karasu: İshak Sarı
Kaynarca: Murat Kefli
Kocaali: Ahmet Acar
Pamukova: Cevat Keser
Sapanca: Özcan Özen
Serdivan: Yusuf Alemdar
Söğütlü: Koray Oktay Özten
Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:
Taraklı: İbrahim Pilavcı
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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