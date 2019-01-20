  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısı kapsamında Ordu'da konuşuyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 20-01-2019 15:42 - Güncelleme: 20-01-2019 15:42

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere'yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam.

Ordumuz kadim tarihi coşkulu denizi birbirinden güzel dereleri ile çok büyük potansiyele sahip bir şehrimizdir. Ordudaki kardeşlerimiz dostlarımız olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede ham dolsun Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesile ile 2001 yılından beri Ordu teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİNEMEYECEKLER: Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.

AK Parti Ordu ilçe belediye başkan 2019 adayları olacağı iddia edilen isimler şöyle:

Akkuş:  İsa Demirci
Altınordu: Aşkın Tören
Aybastı: Beytullah Geçtan
Fatsa: İbrahim Etem Kibar
Gölköy: Fikri Uludağ
Gülyalı: Talip Şen
Gürgentepe:Yaşar Şahin
Kabadüz: Yener Kaya
Kabataş: Yakup Yılmaz
Korgan: Tuncay Kiraz
Kumru Yusuf Yalçova
Mesudiye: İsa Gül
Perşembe: Mustafa Tandoğan
Ulubey: İsa Türkcan
Ünye: Hüseyin Tavlı
Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP)
İkizce: Osman Kaygı(MHP) 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu adaylarını açıklıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro