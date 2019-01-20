Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu adaylarını açıklıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere'yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam.
Ordumuz kadim tarihi coşkulu denizi birbirinden güzel dereleri ile çok büyük potansiyele sahip bir şehrimizdir. Ordudaki kardeşlerimiz dostlarımız olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede ham dolsun Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesile ile 2001 yılından beri Ordu teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.
TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİNEMEYECEKLER: Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.
AK Parti Ordu ilçe belediye başkan 2019 adayları olacağı iddia edilen isimler şöyle:
Akkuş: İsa Demirci
Altınordu: Aşkın Tören
Aybastı: Beytullah Geçtan
Fatsa: İbrahim Etem Kibar
Gölköy: Fikri Uludağ
Gülyalı: Talip Şen
Gürgentepe:Yaşar Şahin
Kabadüz: Yener Kaya
Kabataş: Yakup Yılmaz
Korgan: Tuncay Kiraz
Kumru Yusuf Yalçova
Mesudiye: İsa Gül
Perşembe: Mustafa Tandoğan
Ulubey: İsa Türkcan
Ünye: Hüseyin Tavlı
Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP)
İkizce: Osman Kaygı(MHP)
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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