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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli adaylarını açıklıyor.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 15:12 - Güncelleme: 12-01-2019 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısında konuşuyor. Erdoğan ayrıca, AK Parti Kocaeli adaylarını açıklıyor. Erdoğan, "Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum. Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.'' dedi.

İŞTE ADAYLAR
AK Parti Başiskele Belediye Başkanı Adayı Yasin Özlü
AK Parti Çayırova Belediye Başkanı Adayı Bünyamin Çiftçi
AK Parti Darıca Belediye Başkanı Adayı Muzaffer Bıyık
AK Parti Dilovası Belediye Başkanı Adayı Hamza Şayir
AK Parti Gebze Belediye Başkanı Adayı Zinnur Büyükgöz
AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Tüm seçimlerde olduğu gibi Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. AK Parti kadroları daha çok çalışacak ve inşallah tüm ilçelerimizde bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını salladıracaktır. Bu şehir emeğin fedakarlığın değerini çok iyi bulur.

31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok görev düşüyor.

"TALİMAT VERİYORUM, ADRESLERİNİ BULUP KAYIT YAPTIRACAKSINIZ"
AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1.5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri olmayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçemize gelmiş üyelerini hemen kayda geçireceksiniz. Oy verme hakkı olan her gence ulaşıp onları bilgilendireceksiniz. Kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz.

HOŞ GELDİN ZİYARETİNE GİDECEKSİNİZ
Adres değiştirerek ilinize ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen temasa geçeceksiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da hoş geldin ziyaretine gideceksiniz. Bunları hakkıyla yaptığınız zaman AK Parti'nin önünde yepyeni bir dönem açılacaktır. 

Kocaeli ticari ve beşeri zenginlikleri ile bu ülkenin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. O yüzden buradaki hizmetlerin bir farklılığı var. Kocaeli'nde kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Bu rakamla Kocaeli milli gelir sıralamasında Türkiye'de ikinci sırada…

24 katrilyon lira Kocaeli'ne yatırım yaptık. Kocaeli üniversitesini yeni yatırımlarla büyüttük. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri oldu.

"DALGALANMA YERİNİ İSTİKRARA BIRAKTI"
Dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Açıklanan her veri ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor. Cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Kredi kartı borcu olanından esnafımıza her kesime desteğimizle vatandaşımızın yanında yer aldık. Son ekonomik tuzak da milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yaparak eski günlere geri döneceğiz. Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. '2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek' dedi."

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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