Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor...

CUMHURBAŞKANI Erdoğan yeni haftada, iki ülkeyi kapsayan bir Afrika ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan'ın 25 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek Afrika ziyaretinin ilk durağı Güney Afrika Cumhuriyeti olacak. Erdoğan, Johannesburg'da gerçekleştirilecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan 28 Temmuz'da da Zambiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Zambiya'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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