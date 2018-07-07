Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte ilk kabine toplantısının yapılacağı tarih

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. ilk KHK'nın pazartesi günü yayınlanacağını duyuran Erdoğan, ilk kabine toplantısının ise cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

İLK KABİNE TOPLANTISI CUMA GÜNÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kabine toplantısına dair şu sözleri dile getirdi;

"Cuma günü ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram'a cuma namazına gideceğiz daha sonra ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz.''

PAZARTESİ İLK KHK'YI YAYINLAYACAĞIZ: Erdoğan ilk KHK'ya ilişkin ise şunları söyledi;

"Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız. Pazartesi ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını da yayınlayacağız."