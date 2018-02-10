Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid şiiri okudu

Sultan Abdülhamid'i Anlamak programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Tevfik'in Sultan Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdat şiirini okudu.

"Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Abdülhamit'e yönelik karalama kampanyalarına tepki göstererek, "Dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru olarak kendi dönemine damgasını vurmuş olan Sultan Abdülhamid ne yazık ki ülkemizde karalanmaya çalışılmıştır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıt dönemleri olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamit." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Her biri kendi alanlarının zirvesi olan hocalarımız konuşmaları ile ufkumuzu açtılar. Diplomasiden, Kudüs meselesine, Sultan'ın kişisel özelliklerinden sürgün yıllarına kadar Sultan Abdülhamit'e ışık tuttular. Bu anma merasiminin önümüzdeki süreçte derinlikli ve kapsamlı çalışmalara ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

  • Siyaset 10 Şubat 2018 21:47
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