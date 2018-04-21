Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 eser bağışladı...

KİŞİSEL KOLEKSİYONUNDAN 40 ESER BAĞIŞLADI İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergiye 40 adet kişisel eserini bağışladığını ifade ederek, "Kendisinin çok zengin tespih, hat, tarihi eserler koleksiyonu var. Burada 303 tane eser sergileniyor. Bunların 40 tanesi sayın Cumhurbaşkanı'mızın bağışlamış olduğu eserler. Diğerleri de hayırserver, isminin bahsedilmesini istemeyen koleksiyonerlerin ve sanatçıların yapmış olduğu bağışlardan oluşuyor" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise "Güzel bir çalışma. İnşallah devamlı olur bu karma sergi amacına ulaşır ve üniversitemizin her yıl yaptığı devamlı bir sergiye dönüşür. Gerçekten burada sanatla eğitimi buluşturma projesi herhalde farklı bir geleneğe de öncülük etmiş olur" diye konuştu.



ERDOĞAN: ZAMANIN RUHUNA UYGUN BİR HAREKET

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, sergi açılışı öncesi yaptığı konuşmada, "Bu bizim inşallah klasik sanatlarımızın gelişmesinde üniversite olarak da bir katkımız aynı zamanda. Yeditepe Bienali'nin de devam ettiğini buradan hatırlamış olalım. Demek ki zamanın ruhuna da uygun bir hareket. Yerliliğin ve milliliğin artık daha makbul olduğu bir zamandayız. Kendi sanatlarımızın da ihyası için inşallah bu tür etkinliklerin artmasına sebep olur. Hem üniversitemizin eğitim misyonunu desteklemiş hem de değerlerimizin geleceğe taşınmasında, ihya edilmesinde önemli bir katkıda bulunmuş oluruz diye temenni ediyorum" dedi.

