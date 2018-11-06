Cumhurbaşkanı Erdoğan '4 milyar fidan diktik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fidan dikme törenine katıldı. Çevrenin, yeşilin önemine değinen Erdoğan şöyle konuştu:

Yüce Mevla bir çok şeyi tabiat üzerinden anlatıyor. Cennetten bahsederken ırmaklardan nehirlerden bahsediyor. Son iki asra damga vuran bu değişim en büyük zararı dünyayı ve bize veriyor. Tabiat üzerine tahakküm kurma isteği bizi sorunlalar baş başa bırakıyor. Dünya genelinde orman varlığı azalıyor.

GIDA ÜRETİMİ AZALACAK

Verimli tarım arazilerini ile havayı kirleten bacalar yer alıyor. 2035 yılına kadar küresel gıda üretimin azalması bekleniyor. Batılı zengin devletlerin ürettiği bu sorunları Asya ve Afrika ülkeleri taşıyor.

Bir ülkenin bir bölgeninin zenginliği diğerinin fakirliğine dayanıyor. Böyle bir strateji var. kimi ülkeler refahlarına refah katarken Somali'nin nehirleri kuruyor.

BAKIŞ AÇISI DÜZELTİLMELİ

Hayata tabiata dair bakış açımızı düzeltmezsek yaşanılabilir bir hayat olmaktan çıkacaktır. Kızılderili sözünde denildiği gibi yenecek birşey kalmadığında anlaşılacak paranın yenilebilir bir şey olmadığı. Böyle bir felaketi yaşamadan gerekli adımlar atılmalı. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin. Bizde bu anlayışla yoğun çaba sarf ettik.

4 MİLYAR FİDAN DİKTİK

Gezi olaylarında yeşili ağacı istismar etmedik. Bal ve şehir ormanı kurduk. 424 bal ormanınız bulunuyor. 16 yılda 4 milyar 70 milyon adet fidan diktik.

Okul bahçesinde 8 milyon findanı buluşturduk. Orman alanını artıran nadir ülkelerden biridir. Yenilebilir enerji kaynaklarına öncelik veriyoruz. Çevre kirliliğini önleyecek çalışmalara öncelik veriyoruz. Kullan at kültürü yerine yeni bir tüketim alışkanlığını oluşturmaya çalışıyoruz.

Aile ve eğitimcilere ciddi sorumluluk düşüyor. Geç kaldığımız her saniye hastalık felaket olarak ülkemize dönecektir. Bu proje ile evlatlarımızın çevreye daha çok önem vereceğine inanıyorum.