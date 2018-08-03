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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük icraat rogramını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük icraat rogramını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk 100 günlük icraat programını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıklayacak.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 10:43 - Güncelleme: 03-08-2018 10:43

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi.

Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planı bugün saat 15:30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

EKONOMİYE DÖNÜK ADIMLAR.. Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan 400 projeyle ilgili ilk 100 günde atılacak adımları kamuoyuna duyuracak. Erdoğan'ın kamuda uygulanacak tasarrufların yanı sıra cari açığı ve döviz kuru baskısını azaltacak adımları da açıklaması bekleniyor.

LÜKSE CAYDIRICI VERGİ... 400 projeden oluşan ‘100 günlük eylem planı’nda lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına ‘caydırıcı vergilendirme’ yapılacağına dair bir madde bulunduğu öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 10:51 senin yapacagin 100 günlük icaatin taaa allah belasini versin dicem ama bence sen türkiyenin basina kesilmis en kötü faturasin.umarim saltanatin 30 yil daha sürer ki o toplum eyice bir akillanir.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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