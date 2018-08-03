Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük icraat rogramını açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi.

Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planı bugün saat 15:30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

EKONOMİYE DÖNÜK ADIMLAR.. Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan 400 projeyle ilgili ilk 100 günde atılacak adımları kamuoyuna duyuracak. Erdoğan'ın kamuda uygulanacak tasarrufların yanı sıra cari açığı ve döviz kuru baskısını azaltacak adımları da açıklaması bekleniyor.

LÜKSE CAYDIRICI VERGİ... 400 projeden oluşan ‘100 günlük eylem planı’nda lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına ‘caydırıcı vergilendirme’ yapılacağına dair bir madde bulunduğu öğrenildi.