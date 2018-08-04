Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları anlattı. Erdoğan yeni dönemde gerçekleştirilecek projeleri 'yeni dönemin ateşleyicisi' olarak vurgularken 400 projenin 48’inin savunma sanayisine ait olduğunu açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2023 dönemine ilişkin plan çalışmalarına başladıklarını söyleyerek Kasım ayı sonuna kadar bu çalışmayı tamamlamayı planladıklarını ifade etti. Beştepe'deki tanıtım programında konuşan Erdoğan, ilk 100 gün içerisinde yapılması planlanan icraatleri anlattı. Bu süre içerisinde tamamlanacak proje sayısının 1000'in üzerinde olduğunu ancak 400'ünün tanıtıldığını belirten Erdoğan, belirtilen 400 projenin yeni dönemin ateşleyicisi olacağını söyledi. İşte Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı projelerden bazı başlıklar;

"Ekonomide bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli unsurlarından birisi de bütçe disipliniyle ilgili hassasiyetimizdir. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz.

48 SAVUNMA SANAYİ PROJESİ VAR

Doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımızın her birinin 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri var. Bunlar içinde savunma sanayii projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48’i savunma sanayiimize aittir.

İşte Erdoğan Kabinesi'nin İlk 100 günlük icraat programı... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN







Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz.

CİNSEL İSTİSMAR KARŞISINDA CEZAİ DÜZENLEMELER...

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun ve Ankara bölge adliye mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok.

DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR ÜLKESİNDE YOKTUR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız… Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetine sahip ülkeyiz. Sağlık sigortası primini gücüne göre ödüyor, ödemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımını biz iade ettik. Şu rakamları özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık.

İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti, almıştı. Ya devlet memuruna borçlu olur mu? işte olmuştu. Ve bunları biz çok kısa zamanda ödemelerini yaptık ve memurumuza işçimize hamdolsun devletin borcu kalmadı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler başta olmak üzere sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz.

KADIN VE GENÇLERE İSTİHDAM

Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözünü yerine getiriyoruz. Mesleki eğitim kurslarıyla vatandaşlara yapılacak en büyük kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayısını 248.000'den 375.000'ne çıkarılması. Önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir. Er-erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetleri faydalandırılmasını sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın artırılması için kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.

HEM ALTERNATİF OLUŞTURUYORUZ HEM BUTİK ŞEHİR KURUYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, ülkemizin çehresinin değişiminde en önemli hizmetleri gerçekleştiren kurumların önde gelenidir. TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında inşaa ettiğimiz 837 bin konut ile vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettik. Binalarımız gayet güzel fiyatlar uygun. Bundan sonraki süreçte bunlar çok daha farklı şekilde inşa edilecek. Kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor.

Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Çevre düzeni planlarını ve imar planları onaya sunuyoruz. Bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Bu projeyi hayata geçirmeye kararlıyız. Çok önemli bir stratejik durum da boğazda yaşadıklarımızdır.

İki tane butik şehir kuruyoruz. Kanal İstanbul’un her iki tarafında birer butik şehir. Aynı zamanda rezerv alanlarımızı oluşturacak. Gerçekten hep söylediğimiz dikey mimarının egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu anlayışı hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın? İşte güzelliği görüyorsunuz, marinalara varıncaya kadar. Bütün bu düzenlemeleri yapma şansımız var.

MİLLET BAHÇELERİ'NİN 5'İ 100 GÜNDE TAMAMLANACAK

Seçim vaadimiz olan Millet Bahçeleri'ne geliyorum. Beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına ve 22'sinin proje çalışmalarına başlıyoruz. En önemlisi malum Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı'nı oraya taşıyoruz ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmamızı başlatacağız. En kısa zamanda Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Çünkü her taraf beton yığınlarıyla dolu. Artık bundan bir geri dönüşle kurtulmamız lazım. Onun için sözümüz var nerede eski stadlar varsa bu eski stadları madem yeni stadlar yaptık onları Millet Bahçeleri'ne dönüştüreceğiz yeşil alanlarımızı çoğaltacağız.

EMLAK BANKASI TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK

100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. Kamu konutlarının beş bininin satışına başlanacak. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapı ile ilgili işlemi tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

İKİ KONSOLOSLUK YENİDEN AÇILACAK

Dışişleri Bakanlığımıza geliyorum. Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Yurt dışı temsilciliklerimizde daha kaliteli hizmetler verilmesi için tedbirler aldık. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi bu kurumlarımız da hizmet bandımızı genişlettik. Ülkemizin geçtiğimiz yıl insani yardımlar konusunda dünyada ilk sıraya çıkmış olması ile birlikte dış politikamıza getirdiğimiz yeni bakış açısı vardır. Türkiye bugün kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan kendisinden ilk yardım beklenen ülke konumuna gelmiştir.

Türkiye'nin terör örgütleriyle yurtdışında yürüttüğü mücadele diplomatik boyutu ile de kesintisiz devam ediyor. Bu dönemde PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen misafirlerimizin sayısı bu dönemde 250 bini bulacak. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı, yeniden faaliyete geçiyoruz.

AKDENİZ'DE SONDAJA BAŞLANIYOR

Enerji ihtiyacımızın karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attık. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu’nun inşası sürüyor. Bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. ilk ünitesini 2023’te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten, TANAP, Türk Akımı ve doğu Akdeniz boru hattı gibi tarihi nitelikteki projeleri hayata geçiriyoruz.

Şırnak ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari’yi de ilave etmek. Akdeniz’de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi… Türkiye bildiğini yapıyor. Bunu yapacağız. Denizlerdeki hidrokarban arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.

EKONOMİ SAVAŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. 15 Temmuz gibi hadiselerin hedefinde ekonomimizin de olduğu gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Kamu kaynaklarının tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar lira gelir sağnakaca. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altı dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, gelin bunları TL'ye çevirin. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimini destekleyecek kalkınma bankacılığı sistemini ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturuyoruz.

EMNİYET FETÖ'DEN BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLENDİ

Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı terör örgütlerinin tehdidi altında bulunduğu dönemde İçişleri Bakanlığımıza önemli görevler düşüyor. Emniyet teşkilatımız FETÖ virüsünden büyük ölçüde temizlendi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı. Doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimiz de devam ediyor ve tamamlıyoruz.

Bakanlığın 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Mobil plaka tanıma sistemi yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. Elektronik belediye projesiyle belediyelerin yazılımlarının ortak platformda bulunma çalışmalarında yüzde 15 ilerleme sağlıyoruz. Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narko timler kuruyoruz. 112 merkezlerinin sayısını 32’den 42’ye çıkartıyoruz. Geçici barınma merkezlerinden beş tanesi daha iyi koşullarda merkezlere naklediyoruz. Elazığ ve Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz.

Jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını geliştiriyoruz. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 44 subay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.

GÖBEKLİTEPE'Yİ ZİYARETE AÇIYORUZ

İnşallah yeni dönemde turizmin içinden gelen, sektörün içinden gelen arkadaşımızla Kültür ve Turizm Bakanlığımızı yürüteceğiz. Turizm alanında özel sektörümüzün gayretiyle son dönemde yaptığımız talihsiz hadiselerle bir parça gölgelenmişti. Sektörde geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan toparlanma bu yıl adeta bir patlamaya dönüştü.

Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin’in turizm pazarındaki yerinin artırılması için eylem planı hazırlıyoruz. Daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz. İstanbuL AKM’nin ihalesini sonuçlandırarak gereken adımları attık. Ve aynı şekilde Gaziosmanpaşa’da Meşhur Rami Kışlasını kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık, birinci etabındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45’e çıkartıyoruz. Şimdi de Kuleli Askerli lisesi geliyor. Müzeye dönüştürmek için projeleri tamamlıyoruz.

Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Çin'in turizmdeki payını artırmayı planlıyoruz. Gaziosmanpaşa'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık. Bu denemde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştüreceğiz.

İstanbul müze fakiri. Onun için bu adımları atıyoruz, sürprizlerimiz var size. Bunları şimdi açıklamayacağız. İkinci üç ay, üçüncü üç ay var. Bu arada projelerimizi bitirmiş olacağız. İstanbul’da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyoruz. Göbeklitepe Ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Resmi açılışını yapacağım. Bosna’daki Dirina Köprüsünün restorasyonunu bitiriyoruz.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN DAHA ATIYORUZ

Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlatın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum.

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.

ANKA’DAN 4 ADET, SİHA’LARDAN DA 6 ADET DAHA

Milli Savunma Bakanlığımızı adına uygun şekilde savunmayla ilgili tüm çalışmaları yürütebilecek bir konuma getirdik. Ve bedelli kanununu imzaladım. Kanunun uygulanmasıyla ilgili süreç yürütülüyor. Yüksek öğretime kayıtlı öğrencilerimizin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-devlet üzerinden yapılabilmesini temin ediyoruz. Gazilerimize hizmet verecek gazi uyum evinin ihalesini yapıyoruz. HÜRKUŞ’u hava kuvvetlerimizin envanterine alıyoruz. Milli insansız uçak ANKA’dan 4 adet, SİHA’lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz.

540 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İŞE BAŞLADI

Hastanelerde 130 bin yatağı hizmete koyduk. Milletimize daha iyi hizmet verebilmek için 540 bin sağlık çalışanını işe başlattık. Ambulans sayısını 618’den 5 bine çıkardık.

Sağlık Bakanlığımız reformlarla bizim iftiharlarımızdan biri olmuştur. 16 yılda 81 ilde bin 245 hastane inşa ettik. 130 bin yatağı hizmete aldık. 540 bin sağlık çalışanı işe başladı. Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete alıyoruz.

Sağlık market uygulamasıyla bu alandaki sarf malzemelerinin teminini kolaylaştırıyoruz. Aile hekimliğinin başvuru oranını güçlendiriyoruz. Manisa ve Ankara Bilkent şehir hastanelerimizde bu yıl için de faaliyete geçiyor.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NI KURUYORUZ

Sanayi Bakanlığımız… 110 yeni organize sanayi bölgesiyle 1 milyon 370 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Toplam patent başvuruları sayısını 10 kattan, yerli patent başvuru sayısını 21 kat artırdık. Tasarım başvurularında 2,5 kata varan artış oldu. KOBİ’lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. KOBİ’leri ekonomimizin gücü haline getirdik. Savunma sanayi projeleri firmamıza her aşamada destek verdik. Yüksek teknoloji ürünler noktasında destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalıyoruz. KOBİ’lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. Stratejik ürünler başta olmak üzere her alanda KOBİ’lerimizin yanında olacağız. Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz. TSK’nın ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri gibi savunma sanayii projelerinin teslimini hızlandırıyoruz. Uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezini açıyoruz.

Milli, güvenli veri depolama sistemini üniversitelerin ortak kullanımına sunuyoruz. Milli, güvenli mesajlaşma uygulama testlerini kritik kurumlarımızda gerçekleştiriyoruz. En büyük tematik parkımız olan bilişim vadisinin de ikinci etabını tamamlıyoruz. 81 ilimizde dene yap atölyemizin kuruluşunu imzalıyoruz. Kara araçları test merkezlerinin fizibilite çalışmalarını bitiriyoruz. Kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirdiğimiz yüzde 15’lik fiyat avantajının tüm kurumlarımız tarafından en etkin şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışmaları tamamlıyoruz.

KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK 7 PROJEYE 710 LİRA DESTEK SAĞLIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığımız… Bazıları diyor ya 'çiftçi aç'… Ben resmi rakam veriyorum. 108 milyar lira çiftçilerimize destek veriyoruz. Tarımsal milli gelirimizi 189 milyar liraya çıkartarak bu alanda rekor kırdık. Barajlarımızın sayısını 801’e çıkardık, 276’ydı. Sulama tesislerimizin sayısını 3 bine yükselterek 17,4 milyon hektar alanı sulamaya açtık.

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 lira destek sağlıyoruz. Üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. 100 milyon hektar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz. Silvan tünellerinin ihalesini tamamlıyoruz. Kral Kızı Dicle, Mardin Ceylanpınar ovaları, Suruç gibi önemli sulama projelerinde biten kısımları hizmete sunuyoruz. Sivas Divriği ve Alanya içme suyu projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz.

Önemli bir yere geliyorum. Ergene Nehri’nin suyunu temizlemek için proje kapsamında Marmara Derin Deşarj sistemini tamamlıyoruz. Sudan’da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazimizi yatırımlarımıza açmak için kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz.

O HAVALİMANININ İSMİ BELLİ OLDU

Biliyorsunuz bazıları üreticiden malı peşin alıyor. Ve garip benim üreticim çok çok ucuza bu malını elinden çıkarmış oluyor. Şimdi bunu biz bu sistemle hakkı neyse bu hakkı ona verecek şekilde inşallah adımını atmış olacağız.

İstanbul’a bir başka sözümüz var. Üç katlı büyük İstanbul Tüneli’nin inşası için ihaleye çıkıyoruz.

Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz diyordu arkadaşlar ama Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor. Şimdi artık Muş Havalimanı demeyelim dedi arkadaşlara. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik.

İcraatlar özetle bu şekildedir. İlk kez sizlerle bunu paylaştım. Sizlere dağıttığımız kitapçıkta yer alan 400 proje ve benim arkadaşlarımla birlikte burada ifade ettiğim sınırlı sayıdaki başlık binlerce proje içinden süzülmüş olanlardır.

Ekonomiyle ilgili söylenenlere, bu kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bu işlerin hepsini evellallah aştık, aşıyoruz ve aşacağız.

Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın. Ve böylece bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. İnsanlarımız ticaretten siyasete her alanda planını programını geleceğin Türkiyesi üzerine yapıyor."