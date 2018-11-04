Cumhurbaşkanı danışmanları için flaş iddia! Artık yapamayacaklar...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı danışmanları televizyonlarda program yaparken bazı danışmanları da gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor. Ancak bazı danışmanların açıklamaları sıkıntı çıkarınca Erdoğan'ın yasak getirdiği iddia edildi. Son dönemde özellikle İlnur Çevik'in bazı yazıları tartışma konusu olmuştu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış" dedi.İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

DANIŞMANLARLA İLGİLİ BİR İSTİHBARAT BİLGİSİ

İYİ haber alan kaynaklarımın bildirdiğine göre... Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış.

Bu karara göre... Danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış.