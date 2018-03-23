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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan dikkat çeken dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan dikkat çeken dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, gece saatlerinde tarihinde ilk defa 4 lirayı gören dolar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ertem, "Dolar 4'e çıktı algısı yanlış" ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 10:41 - Güncelleme: 23-03-2018 10:41

Dolar/TL dün kapanışın ardından gece saatlerinde 4 liranın üstünü görmüştü. Dövizdeki yükselişle ilgili Cumhurbaşkanı Baş

TRT Haber'de konuşan Ertem, "Piyasalarda gece likit değil. Dolar 4'e çıktı algısı yanlış. 3,85'in üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif çıkışlar. Dalgalı kurda temellere uygun dengeye geleceğiz. Türkiye ekonomisi stagflasyondan çok uzakta. Yılın ikinci yarısında tek haneli enflasyon göreceğiz. Türkiye ekonomisi farklı bir büyüme trendine girdi. Merkez Bankası piyasayı çok iyi takip ediyor ve gereken her şeyi yapıyor, yapacaktır da. Endişeye mahal yok" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselen dolar 4.036'yı görerek rekor kırmıştı. Dolar, haftanın son günü saat 10.00 itibarıyla 3.96 seviyesinde seyrediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Devlet 23 Mart 2018 11:02 Cemil Bey her dediğin yanlış çıkıyor.Daha öncede 2.80 'i geçmez demiştin ama bak 3.96...

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