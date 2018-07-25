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Cumhurbaşkanı başdanışmanı Zafer Çubukçu aslen nereli eşi Merve Ünal kimdir

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Zafer Çubukçu aslen nereli eşi Merve Ünal kimdir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Zafer Çubukçu, 1986 doğumlu çok genç bir isim. Fecir Alptekin ile Başdanışmanlık görevini sürdürecek olan Zafer Çubukçu, Mahir Ünal’ın ağabeyi Mehmet Menderes Ünal’ın kızı Merve Ünal ile evlendi. Zafer Çubukçu'nun özgeçmişi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 13:32 - Güncelleme: 25-07-2018 13:32

Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yapan Zafer Çubukçu, 1986 Karabük doğumludur. Genç yaşıyla siyaset sanhesindeki yeri dikkat çeken Zafer Çubukçu, ODTÜ mezunudur. 

Zafer Çubukçu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. AKP Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukçu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı. Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak.

MAHİR ÜNAL'IN YEĞENİ İLE EVLENDİ; 2016 yılında Mahir Ünal’ın ağabeyi Mehmet Menderes Ünal’ın kızı Merve Ünal ile evlendi. Zafer Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

 
 

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