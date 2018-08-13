Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması: Bunu yapan kazanacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar/TL kuruyla ilgili olarak Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Şimdi dövizden TL'ye dönme günü" ifadelerini kullandı.

Sorunun ekonomik veya finansal olmadığını savunan Bulut, "Sorun onlara göre açık, diz çökertemedikleri Türkiye" ifadesini kullandı. İşte Bulut'un yazsının ilgili kısmı:

YAPANLARIN NASIL KAZANÇ EDECEĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ: "15 Temmuz fiziki işgal denemesinin yeni sürümü olan bu dalganın ilk amacı devlet-hükümet-halk arasında derin çatlaklar açmak, sivil itaatsizliği körüklemek, ülkemize olan inancımızı kırmak.

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ŞİMDİ DÖVİZDEN TL'YE DÖNME GÜNÜ: Şimdi dövizden TL'ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü.

BU ADIMI ATANLAR KAZANACAK: Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz. Gün birlik olma ve varlıklarımıza sahip çıkma günü. Bu dalga atlatılınca, bu finansal darbenin sahipleri ile kalıcı hesaplaşma da elbette başlayacak."

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