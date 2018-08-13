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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması: Bunu yapan kazanacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması: Bunu yapan kazanacak!

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Merkez Bankası bu sabah dolar karşısında hamle yaparken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bulut döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalara ilişkin kaleme aldığı yazıda dövizden TL'ye dönenlerin kazançlı çıkacağını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 09:30 - Güncelleme: 13-08-2018 09:30

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar/TL kuruyla ilgili olarak Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Şimdi dövizden TL'ye dönme günü" ifadelerini kullandı.

Sorunun ekonomik veya finansal olmadığını savunan Bulut, "Sorun onlara göre açık, diz çökertemedikleri Türkiye" ifadesini kullandı. İşte Bulut'un yazsının ilgili kısmı:

YAPANLARIN NASIL KAZANÇ EDECEĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ: "15 Temmuz fiziki işgal denemesinin yeni sürümü olan bu dalganın ilk amacı devlet-hükümet-halk arasında derin çatlaklar açmak, sivil itaatsizliği körüklemek, ülkemize olan inancımızı kırmak.

BİN YILIN EN AĞIR SALDIRISI: Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti son 1000 yılın en ağır saldırılarından biri altında! Sonuç; TL enstrümanlar tarihi alım fırsatı veriyor!

ŞİMDİ DÖVİZDEN TL'YE DÖNME GÜNÜ: Şimdi dövizden TL'ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü.

BU ADIMI ATANLAR KAZANACAK: Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz. Gün birlik olma ve varlıklarımıza sahip çıkma günü. Bu dalga atlatılınca, bu finansal darbenin sahipleri ile kalıcı hesaplaşma da elbette başlayacak."

Merkez Bankası'ndan son dakika dolar kararı piyasaya 10 milyar'lık kaynak sağlandı

Dolar/TL 7.22 lirayı gördü yeni haftaya rekorla girdi! 13 Ağustos 2018 kur fiyatı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • ALI KISA 13 Ağustos 2018 10:05 INSANIN SÖYLEDIGININ INANDIRICI OLUP OLMADIGINI NASIL ANLARSIN.GEÇMİŞTE NE SÖYEMIS VE NE KADAR DOĞRU SOYLEMIS BAKARSIN.DAHA ÖNCE INANDIM VE DOLARLARIMI SATTIM SIMDI ISE ZARARIMI SIZ HESAP EDIN.

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