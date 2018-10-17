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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten dikkat çeken Kaşıkçı yazısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten dikkat çeken Kaşıkçı yazısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye’nin ‘Cemal Kaşıkçı vakası’nı fazla deşelemeyip Suudi Arabistan Kralı Selman’a yardımcı olduğunu yazdı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:48 - Güncelleme: 17-10-2018 11:48

İlnur Çevik, Yeni Birlik'te yayımlanan yazısında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda kaybolmasının Suudiler açısından içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini belirtti.

‘Son dönemde ülkesinde ve Ortadoğu'da at oynatan' Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bir anda sessizliğe bürünüp direksiyona ‘kriz çözücü' olarak Kral Selman bin Abdulaziz'in geçtiğini belirten Çevik, kralın ABD Başkanı Donald Trump'la skandalı nasıl çözeceklerini tartıştığını söyledi. 

Trump'ın artık bu işin bir cinayet olduğu, ama faillerin kralın bilgisi dışında hareket eden ‘Suudi serseriler' olduğu noktasına geldiğini belirten Çevik, Ankara'nın konuya yaklaşımını ise şöyle özetledi:

Pompeo'nun Kaşıkçı ziyaretiyle panikleyen Suudiler YPG için bakın ne yaptı?

"Türkiye kendisine tepeden bakan, hatta PYD'ye ve YPG'ye yardım eden, Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Selman'ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman'a yardımcı oluyor… İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost."

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