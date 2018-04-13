Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, son günlerdeki ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kur tarafında önemli olanın oynaklık olduğunu belirten Ertem, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bu konuda gerekli adımlar önümüzdeki dönemde atılacak, nisan sonuna kadar bunları göreceğiz" dedi. Ertem, şimdilik dövizle borçlanmaya sınır gibi bir kısıtlamanın getirileceğini düşünmediğini dile getirdi.

"BORÇ YAPILANDIRMAYA GİTMELERİ ETİK DEĞİL"

Bazı şirketlerin borç yapılandırması istemesine de değinen Ertem, "Holdinglerin vadesi gelmemiş borçlarını yapılandırmaya gitmesi etik değil" eleştirisinde bulundu.

Ertem, "Merkez Bankası enflasyon konusunda kararlı duruşunu gösteriyor. Banka enflasyonu hedef almaya devam edecek" diye konuştu ve ekledi: "'Hazine şunu yapacak, Merkez Bankası şunu yapacak' diye haber yapmak spekülatif oluyor, piyasayı etkiliyor, bu dönemde doğru haber yapılması herkes için iyi olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

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