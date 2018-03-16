Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den dolar uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türk ekonomisinin doların mevcut durumunu daha önce test ettiğini ve yara almadan buradan çıktığını söyledi. "Bu seviyeden kimse dolar talep etmesin" diyen Ertem, bunun çok ciddi zararları olabileceği uyarısında bulundu.

EL ATANLARIN ELİ YANABİLİR: TRT Haber yayınında konuşan Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği bir çok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir. Dolar tedarik etmesi gereken ekonomi oyuncuları buradan talep yapmasınlar. Nasıl hızlı bir çıkış olduysa, hızlı bir normalleşme de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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