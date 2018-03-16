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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den dolar uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den dolar uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği bir çok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir." dedi

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 15:17 - Güncelleme: 16-03-2018 15:17

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türk ekonomisinin doların mevcut durumunu daha önce test ettiğini ve yara almadan buradan çıktığını söyledi. "Bu seviyeden kimse dolar talep etmesin" diyen Ertem, bunun çok ciddi zararları olabileceği uyarısında bulundu.

EL ATANLARIN ELİ YANABİLİR: TRT Haber yayınında konuşan Ertem, "Piyasa oyuncularının göremediği bir çok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir. Dolar tedarik etmesi gereken ekonomi oyuncuları buradan talep yapmasınlar. Nasıl hızlı bir çıkış olduysa, hızlı bir normalleşme de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar bugün kaç lira 16 Mart 2018 dolar fiyatı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • YALÇIN KARABATUR 16 Mart 2018 17:14 HASBUNALLAH HASBUNALLAH HASBUNALLAH SAYIN ÇOK BİLMİŞ CEMİL ERTEM BEY KİŞİNİN AYİNESİ İŞTİR LAFA BAKILMAZ ŞU ESAS OLAN İŞİNİZİ BİR GÖRELİM EKONOMİ ABD-USD DOLARI AVRUPA EURO SU BANKA FAİZ RANT ÜÇGENİ NEDEN HALA SORUN CANIM ÜLKEM DE BİZ ÜRETEREK BİZE AİT OLANI TARIMI HAYVANCILIĞI AYAĞA KALDIRSAK YETERLİ DEĞİL Mİ HALA ÜÇKAĞIT EKONOMİSİ HALİNE GELEN GÜNCEL DURUMUMUZU UZAYLILAR MI DÜZELTECEK HANİ BAŞDANIŞMAN OLARAK MİLLETİN VERGİSİNDEN MAAŞ ALIYONUZ YA ŞU MİLLETE BİRAZ İLAÇ MERHEM OLACAK İŞ YAPSANIZ NE OLUR ACABA

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