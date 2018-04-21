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Cumhurbaşkanı adayları CHP'yi karıştırdı!

Cumhurbaşkanı adayları CHP'yi karıştırdı!

CHP'de, partiye danışmadan aday adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Didem Engin'in tepki topladığı belirtilirken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, 'Bunları ciddiye almayın' demesi dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 12:04 - Güncelleme: 21-04-2018 12:04

CHP kulislerinde peş peşe aday adaylığı açıklaması yapılması CHP'yi karıştırdı. Kulislerde yorumlar, ‘’politik sorumsuzluk’’ ve ‘’yönetim zaafiyeti’’ olarak eleştirildi. Partililer, adaylık açıklamalarını ‘’parti disiplinine aykırı’’ olarak değerlendirdi.

Canlı yayında konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Cumhuriyet’e yaptığı açıklama şöyle:

‘’Kuşkusuz parti içi demokrasi hiçbir partide olmadığı ölçüde bizde vardır. Bu şikayet edilecek değil, övünülecek bir hususdur. Ancak özellikle içinden geçilen günlerin önemi dikkate alındığında, parti içi demokrasi, parti sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz. En güçlü aday ve ilk hak sahibi Sayın Genel Başkan’ın bile bu konuda bir açıklama yapmadığı durumda, birilerinin çıkıp adaylık açıklaması doğru bir yaklaşım değildir. Bu tip münferit açıklamaları partinin kurumsal anlayışı ve işleyişi ile bağdaşmadığını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. Henüz aday saptamayla ilgili hangi takvimin işleyici bile belirlenmemişken böylesi çıkışların partiye de açıklamada bulunana da bir yararı olmaz.’’

BİREYSEL ÇIKIŞ

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıkladı.

Her iki ismin adaylığını açıklaması CHP’de sürpriz olarak karşılandı. Yılmaz’ın adaylık açıklaması yapmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcılarını aradığı ve adaylık düşüncesine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. 

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