Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan çekildi

İZMİR'de, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan çekildi

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere, Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak'ta, İzmir'deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıkladı. MHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sema Aydın'ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği bildirildi.

17
Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan çekildi

GELECEK HAFTA NETLEŞECEK: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi'nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Veysel Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.

27
Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan çekildi

SEMA AYDIN KİMDİR?: Sema Aydın, son bir yıldır Alaçatı'da turizm işletmeciliği yapmaktadır. Alaçatı Turizm Derneği'nin üyesidir. Ailenin eğitim sektöründeki girişiminde de ortaklığı bulunan Aydın, sonrasında bireysel olarak turizm ve fuarcılık alanına geçiş yapmıştır. İzmir iline bağlı bir belediyede Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptıktan sonra, fuarcılık alanına yönelmiştir.

37
Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan çekildi

Dubai, Hindistan, Yunanistan, Belçika başta olmak üzere, yurt dışındaki birçok fuarın Türkiye temsilciliğini yapan Sema Aydın, sahibi olduğu organizasyon şirketi ile de Türkiye ve ülke dışında kongre, konferans, lansman ve festival gibi etkinlikler gerçekleştirmiştir.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro