Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan çekildi

İZMİR'de, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere, Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak'ta, İzmir'deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıkladı. MHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sema Aydın'ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği bildirildi. Twitter

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GELECEK HAFTA NETLEŞECEK: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi'nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Veysel Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.

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SEMA AYDIN KİMDİR?: Sema Aydın, son bir yıldır Alaçatı'da turizm işletmeciliği yapmaktadır. Alaçatı Turizm Derneği'nin üyesidir. Ailenin eğitim sektöründeki girişiminde de ortaklığı bulunan Aydın, sonrasında bireysel olarak turizm ve fuarcılık alanına geçiş yapmıştır. İzmir iline bağlı bir belediyede Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptıktan sonra, fuarcılık alanına yönelmiştir. Twitter

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