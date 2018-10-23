Cumhur İttifakı da bitti mi Devlet Bahçeli'den yeni açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP grubundaki ittfak çıkışının ardından yeni bir son dakika açıklaması yaptı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bitmediğini AK Parti'yle ittifakın sadece yerelde bitiğini açıkladı.

Bahçeli grup toplantısı sonrası yeni bir açıklama yaparak "Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok. Her seçim bölgesinde kendi adayımızı açıklayacağız, İstanbul'dan aday çıkaracağız'' dedi.

Bahçeli grupta şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır.

Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız."