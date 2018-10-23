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Cumhur İttifakı da bitti mi Devlet Bahçeli'den yeni açıklama

Cumhur İttifakı da bitti mi Devlet Bahçeli'den yeni açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında AK Parti ile ittifakı bitirdiğini açıkladı. Herkes Cumhur İttifakının da bitip bitmediği merak ederken Devlet Bahçeli'den yeni bir açıklama daha geldi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 12:49 - Güncelleme: 23-10-2018 12:49

MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP grubundaki ittfak çıkışının ardından yeni bir son dakika açıklaması yaptı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bitmediğini AK Parti'yle ittifakın sadece yerelde bitiğini açıkladı.

Bahçeli grup toplantısı sonrası yeni bir açıklama yaparak "Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok. Her seçim bölgesinde kendi adayımızı açıklayacağız, İstanbul'dan aday çıkaracağız'' dedi.

Bahçeli grupta şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır.

Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • .....ORTAKLIK BİTTİ,!! 23 Ekim 2018 14:15 BAHÇELİYE ARTIK İHTİYAÇLARI YOK,O CUMHUR İÇİNDİ SEÇTİRDİLER,VE ŞİMDİ GÜLE GÜLE DİYORLAR.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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